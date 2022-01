Troglio: “Me voy satisfecho, la derrota es injusta”

Pedro Troglio, entrenador de San Lorenzo, se pronunció tras perder la final del Torneo de Verano frente a Boca Juniors por 1 – 0

No le gustan las injusticias. Pedro Troglio, entrenador de San Lorenzo, se pronunció tras perder la final del Torneo de Verano frente a Boca Juniors por 1 – 0. El ex estratega de Universitario expresó que su equipo no mereció perder el compromiso. Aunque, se mostró satisfecho con el desempeño de sus dirigidos.

Troglio dijo lo siguiente sobre la derrota de su equipo ante Boca: “Me parece que por el trámite del partido merecimos un poco más y que es injusta la derrota. Prácticamente no hubo tiros al arco salvo el tiro libre que sacó Torrico abajo y el gol, y nosotros alguna aproximación. Y en el segundo tiempo nosotros tuvimos las mejores situaciones y ellos no patearon al arco”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Yo me voy satisfecho porque el equipo que salió hoy al campo jugó hace tres días y jugamos contra un equipo que venía de casi una semana de descanso. Creo que hicimos méritos para empatarlo pero no nos tenemos que olvidar que seguimos esperando por los refuerzos de mitad de cancha”.

SUBCAMPEONES DEL TORNEO DE VERANO:

El experimentado entrenador acotó lo siguiente: “El primer tiempo creo que fallamos mucho en los pases. Teníamos contra de cinco contra tres y fallábamos en los pases. De hecho el gol de ellos viene por una contra así donde hacemos la falta y de ahí viene el córner y el gol”.

Por último, agregó: ” Vamos por un buen camino, el equipo está haciendo las cosas bien. Nos patearon poco al arco, que es en lo que estamos trabajando y falta un poco más de llegada, pases entre líneas, de arriesgar más en el mano a mano”.