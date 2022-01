Salvio sobre su futuro: “El club sabrá”

Eduardo Salvio, mediocampista de Boca Juniors, habló tras la victoria por 1 – 0 ante San Lorenzo y manifestó que aún no tiene definido su futuro

Depende del club. Eduardo Salvio, mediocampista de Boca Juniors, habló tras la victoria por 1 – 0 ante San Lorenzo y manifestó que aún no tiene definido su futuro. El conjunto Xeneize de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula se impuso ante el Ciclón de Boedo y levantó el primer título de la temporada.

El “Toto” dijo lo siguiente sobre su futuro en Boca: “De eso no sé bien qué decirte, todavía no está cerrado. El club sabrá cuándo ofrecerne o no. Está en todo su derecho. De mi parte me seguiré entrenando y preparando. Si te digo la verdad, en lo único que pienso es en jugar

Además, habló de la nueva posición que ocupa en el campo: “Uno juega en donde lo ponga el técnico. Seba sabe que no tengo problema de hacerlo ahí. Ya he jugado y he entrenado en muchas ocasiones ahí. Seba sabe que estoy a disposición de él para hacerlo tanto de enganche, segunda punta, por afuera o lo que sea. Estoy contento por el partido”.

VICTORIA ANTE SAN LORENZO:

Por último, se refirió a la participación del equipo en la Copa Libertadores: “Cada día me siento mejor. En general venimos haciendo una buena pretemporada. Estos partidos nos sirven para lo que viene, que es el torneo local y la Copa Libertadores. En lo personal me siento muy bien”.