Battaglia: “Sabemos que tenemos que seguir mejorando”

Sebastián Battaglia, entrenador de Boca Juniors, se pronunció tras el triunfo de su equipo en la final del Torneo de Verano

Van a seguir trabajando. Sebastián Battaglia, entrenador de Boca Juniors, se pronunció tras la victoria de su equipo en la final del Torneo de Verano. El conjunto de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano se impuso por 1 – 0 al Ciclón de Boedo, quedándose con el primer título de la temporada

Battaglia manifestó lo siguiente luego de derrotar a San Lorenzo de Almagro: “Futbolísticamente sabemos que tenemos que seguir mejorando, pero ganar siempre es bueno, da confianza y trae tranquilidad. Tenemos que seguir preparándonos para lo que viene”

El DT habló de la situación de Eduardo Salvio: “La variante del Toto fue para no dejarlo tan estático en un lugar. Hizo un muy buen partido y un esfuerzo enorme. El primer tiempo lo hizo bien y todo lo que nosotros le pedíamos. Sabemos que no es su posición habitual, pero es un jugador muy inteligente. No les da referencias a los rivales, eso fue lo que buscamos”.

LUIS VÁSQUEZ, LA FIGURA DE BOCA:

El estratega, además, elogió a la figura del equipo, Luis Vásquez: “Estoy contento con Luis y que siga convirtiendo. Los 9 viven de goles y eso le da más confianza para seguir creciendo”.

Por último, agregó: “Ojalá que siga haciendo goles cuando le toque estar y que aproveche los minutos. La presión no es para mí, me pone muy contento que el que entra pueda rendir. Boca tiene muchas competencias. Sé que en algún momento con tantos jugadores terminás siendo injusto con algunos, pero estamos acá para tomar decisiones y elegir lo mejor para cada partido”.