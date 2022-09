Luis Cordero: “Nosotros vamos a buscar un sueño, con mucha humildad”

Luis Cordero sobre la gran final de la Liga Femenina: “Nosotros vamos a buscar un sueño, con mucha humildad”

Ya se vive la gran final de la Liga Femenina 2022. El entrenador de Carlos Mannucci, Luis Cordero, analizó el duelo final por el título de esta temporada ante Alianza Lima. Sin embargo, el entrenador manifestó como llega el equipo ante una gran campaña de las trujillanas en este 2022.

“Donde nos digan vamos a ir a jugar, si quieren jugar en Matute vamos a ir, no hay problema, es un partido de fútbol. Igual acá (Trujillo) van a ser locales porque hay mucha gente de Alianza, que no estén pataleando pero que programen porque queremos saber dónde vamos a jugar, no sé si será en altura o en el calor”, dijo a un medio local.

Sobre el triunfo ante Universitario en la semifinal indicó: “Yo quiero mucho a la ‘U’, soy hincha pero yo me debo a Mannucci, quiero mucho al equipo. Las chicas merecen estar en esta final, fue una semifinal bien jugada, fuimos superiores en muchos pasajes del partido”.

Con respecto a si pueden participar en la Libertadores en caso ganen el título comentó: “Estamos viendo el tema de la licencia, ahorita no podríamos pero estamos en ese papeleo para conseguir la licencia y si somos campeones poder participar del torneo”.

“Va a ser bastante difícil, Alianza por algo ha terminado en el primer lugar en el campeonato normal, también en el hexagonal, nos ganaron 3-1. Es un equipo que por todo lo que tiene, la logística, tienen la responsabilidad de ser campeones. Nosotros vamos a buscar un sueño, con mucha humildad”, finalizó.

