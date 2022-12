Luis Enrique: “Es evidente que no hicimos un gran partido ante Marruecos, pero tengo una lectura positiva de lo que fue el Mundial”

El extécnico de España, Luis Enrique, habló de lo que fue su campaña en Qatar 2022 tras quedar fuera en octavos de Final a manos de Marruecos.

“Han sido días intensos, pero estoy muy bien, con el optimismo típico de alguien preparado para lo que venga. Acabé mi etapa en la selección y ahora se abren infinidad de posibilidades. Ahora es momento de descansar y de analizar todo”, indicó Luis Enrique para el canal de Twitch de Ibai Llanos.

Además, se refirió acerca del rendimiento de España en el Mundial y la comparó con el nivel de los actuales semifinalistas: “Lo malo que tiene esta competición es que en 90 o 120 minutos todo se puede ir al garete. Es evidente que no hicimos un gran partido ante Marruecos, pero tengo una lectura positiva de lo que fue el Mundial. El grupo que he tenido es muy bueno y veo a los semifinalistas y creo que ninguno es mejor que nosotros. Creo que hemos perdido una gran oportunidad y me sabe mal por los jugadores, a los que intentamos convencer desde el primer día de que teníamos posibilidades reales. Yo era el máximo responsable y seguro que sacaré cosas en positivo”, finalizó el ex seleccionador.

Recordemos que este último jueves la Real Federación Española de Fútbol designó al relevo de Luis Enrique: se trata de Luis de la Fuente, que tendrá la oportunidad de debutar como seleccionador en el mes de marzo, cuando España enfrente a Noruega y Escocia por la fase de clasificación a la Eurocopa 2024.