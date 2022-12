Daniel Ahmed: “Con Guillermo Salas hicimos un trabajo muy amplio, estuvimos con muchos profesionales muy buenos”

Daniel Ahmed, habló con un medio deportivo antes de partir rumbo a Piura para tomar las riendas de Atlético Grau, club que dirigirá para la Liga 1 2023. Sin embargo, se animó a hablar de el último equipo que dirigió en el país, Alianza Lima, y dijo que no tendría problemas en dirigirlo nuevamente.

“Yo siempre fui un entrenador y un empleado institucional. Volvería a dirigir a Alianza Lima si me tocara porque siempre que estoy en una institución trato de luchar por los intereses de ella. En ese momento quedaban 20 días, 6 partidos del campeonato y no había ningún entrenador que tomara un equipo que estaba yéndose al descenso y no podía dejar de hacerlo”, indicó.

El ‘Turco’ comentó que el trabajo hecho en tienda blanquiazul sirvió de cara a lo que se dio en el bicampeonato de Alianza Lima.

“Gracias a Dios esos 11 meses que estuvimos trabajando en Alianza en algo habremos influido porque el 2021 y 2021 salieron campeones, quiere decir que el proyecto de desarrollo que hicimos en el 2020, algo debe haber influido en el desarrollo posterior de Alianza”, apuntó.

Sobre Guillermo Salas, dijo: “Con Guillermo Salas hicimos un trabajo muy amplio, estuvimos con muchos profesionales muy buenos, ‘Chicho’ era uno de ellos y bueno, gracias a Dios Alianza está gozando un lindo presente, yo los felicito y me alegra”.