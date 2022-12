Luis Enrique: “Nos hemos clasificado, pero yo quería ser primero y ganar este partido”

El entrenador de la selección española, Luis Enrique, se refirió a la sorpresiva derrota de La Roja frente a Japón en el último partido de la fase de grupos del grupo E en Qatar 2022

A pesar de clasificar a octavos en Qatar 2022, el entrenador de la selección española, Luis Enrique, no se mostró conforme en lo más mínimo. Su tono elevado, rozando el grito, la mirada perdida y los carrillos encendidos resaltando sobre una tez morena y ya curtida por el sol catarí, delataban el cabreo que embargaba al seleccionador español.

“Hay merecimientos, y hoy no estoy nada contento. Nos hemos clasificado, pero yo quería ser primero y haber ganado este partido”, se lamentaba Luis Enrique, inflamado cada vez que recordaba el desconcierto de España en el segundo tiempo. “Japón ha tenido cinco minutos, nos han hecho dos goles y en diez nos han desarbolado. Si hubieran necesitado dos goles más también nos los hubieran metido”, declaró.

”Hemos entrado en modo colapso. Este es un deporte inexplicable y ahora explica que has dominado durante 80 minutos, y que has perdido”, comentó. Al técnico español pareció irritarle sobremanera el vuelco que le dio Japón al choque porque había avisado a sus futbolistas. “En el descanso les dije que estuvieran atentos porque ellos se iban a venir arriba porque estaban eliminados, pero entramos en modo colapso y repito, no tengo nada que celebrar”, sostuvo.

Redactado por: Miguel Casana