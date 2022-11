Luis Enrique: “Quedé con Hansi Flick en vernos en la final”

Tras el empate contra Alemania. Luis Enrique volvió a sentarse ante la cámara para analizar de forma desenfadada en Twitch la actualidad de la selección española y el Mundial de Qatar 2022. El empate con los germanos ha rebajado la euforia en torno al equipo español después del brillante debut contra Costa Rica, pero lo deja a solo un punto de la clasificación para los octavos de final.

El seleccionador, que reconoció que quizás limite estos directos también a los días postpartido, puso en valor el empate ante la cuatro veces campeona del mundo, reconoció que en el vestuario el sentimiento era de cierta decepción por haber dejado escapar la clasificación, y aseguró que en las facetas que su equipo domina no ve a otra selección mejor.

En cuanto a las respuestas más curiosas cabe destacar su idea de la política y si se presentaría a unas elecciones si logra levantar el título en Qatar, asegurando que me comprometería a que si el primer año no cumplo el 50% de las cosas que prometo en campaña lo dejaría; su reacción a una crítica de Álvaro Benito, explicando que para él no hay ningún problema por discrepar, aunque dejó caer una pullita (y más con gente que tiene nivel); y su indiferencia ante las críticas de la prensa: Manejo tantísima información que no me puede afectar lo que diga alguien que habla por sentimientos, o porque le gusta un jugador u otro.

Redactor: Diego Pecho