Luis Suárez: “Gracias a un entrenador que fue todo para mí”

Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, habló sobre la despedida de Oscar Washington Tabárez del mando de la Selección Uruguaya.

Luis Suárez , delantero que milita en el Atlético de Madrid de España, se despidió de Oscar Washington Tabárez de la Selección Uruguaya mediante sus redes sociales. Motivado por ese sentimiento, el jugador uruguayo no dudó en pronunciarse.

“Hoy, lo que tengo para decir es gracias, gracias y miles de gracias a un entrenador que fue todo para mí. Gracias, maestro, por hacer realidad el sueño de poder defender la camiseta de la selección uruguaya que tanto quiero. Gracias por confiar en mí en todo momento y, cuando las cosas no me salían, me enseñaste a que no dejara de luchar por algo que tanto quería….”, siguió escribiendo el “Pistolero” en las redes sociales.

El día de ayer el entrenador uruguayo dejó de ser director técnico, tras 15 años en el mando de la selección uruguaya. La noticia causo dolor en muchas personas, incluido los jugadores de la “celeste”.

Las cuatro derrotas consecutivas, hundió bastante a la Selección Uruguaya y también a Tabárez en la “celeste”. Oportunidad en la cual la directiva de la Selección de Uruguay donde decidieron despedir al entrenador uruguayo.

Los partidos que le restan a la selección uruguaya son Paraguay en Asunción, con Venezuela y Perú de local y cierra con Chile en Santiago. Uruguay a comparación de otras selecciones la tiene más accesible si quiere clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Si bien la “celeste”, se encuentra en la séptima posición en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Están empatados en puntos con Chile y un punto menos que Colombia y Perú.