Carlos Ancelotti: “La dinámica es buena y hay que alagarlo”

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid de España, habló sobre el buen rendimiento de su equipo.

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló del rendimiento de su equipo y como ven el futuro que se viene en la Liga Santander y la Champions League. También mencionó los casos de Gareth Bale y Eden Hazard en el club blanco.

Luego del parón de selecciones en el fútbol profesional, está mañana el entrenador merengue habló en conferencia de prensa donde pudo responder cada pregunta que le hacían.

Le preguntaron si él utiliza videos al momento de entrenar a sus jugadores: “Se utiliza porque hay poco tiempo para entrenar. Pero son cortos, no son películas. No quiero tener al jugador mucho tiempo viendo vídeos”.

Sobre su momento, respondió que tiene muy buena dinámica y los jugadores se llevan muy bien: “La dinámica es buena y hay que alagarlo, y eso se hace con los resultados. Creo que estamos en un buen camino”.

El entrenador italiano menciona que su calendario de partidos y explica que es demasiado: “No es la primera vez que se juntan muchos partidos. No sé si es un sinsentido, sí sé que es demasiado. Tiene que cambiar. La dinámica actual no no es la buena. Espero que cambie para con sentido, no la revés. Esto tiene que cambiar. No sé si la Superliga es la solución, pero algo hay que hacer”.

Y le preguntaron como es la actual campaña de Eden Hazard en el Real Madrid y el responde que ahora tiene una enfermedad y no se encuentra bien: “Es baja por una gastroenteritis. No es Covid. Me molestaría que estuviera contento con su situación. Y él no lo está. Su situación es la de un jugador que no juega mucho”.

Luego también le preguntaron como se encuentra Gareth Bale tras lesión que tuvo hace una semana: “La situación era clara. Tenía el alta. Pensaron que podía jugar, puede que la evaluación no fuera tan correcta. Queremos recuperarlo. Es importante para nosotros”.

Y finalizo hablando sobre el partido que viene ante Granada por la Liga Santander y menciono el parón de selecciones: “Estamos habituados a esto. Ahora viene un periodo importante e interesante. El equipo está listo”.