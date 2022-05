‘El pistolero’ admitió que le comunicaron su no continuidad en el Atlético de Madrid el día anterior a su despedida

No habló con ‘El Cholo’ Simeone. El delantero uruguayo, Luis Suárez, sostuvo recientemente una entrevista con el programa El Larguero y confirmó que no sabía nada acerca de su despedida y que se enteró que no continuaría en el Atlético de Madrid un día antes de esta:

“Me lo comunicó, el día anterior de mi despedida, Rafa Alique (director de comunicación del club). Me dijo que me iban a hacer una despedida. Yo no sabía nada. Tengo 35 años, algo intuía y yo ya pensaba en mi futuro”, confesó el ex Barcelona.

“En noviembre nos reunimos con el club, quedamos en hablar en febrero y Alique me avisó el día antes del homenaje. Y bueno, alguien en el club me dijo algo”, añadió.

Luis Suárez también dijo en la entrevista que estaba muy cómodo en el ‘aleti’ y que le hubiera gustado continuar en el club:

“Sí, me habría gustado. Estaba encantado, cumpliendo un rol al que no estaba acostumbrado, pero lo acepté de buena manera, pero no se dieron las posibilidades”, sostuvo ‘Lucho’.

Por último, el delantero de la selección uruguaya habló sobre las ofertas que tiene y de que su objetivo es llegar de la mejor manera al Mundial de Catar 2022:

“Todavía no está en mi cabeza. No estoy pensando en el dinero si no en nivel deportivo alto para llegar al Mundial bien. Eso es Europa. Pero propuestas hay, recibo muchas llamadas de México, Brasil, y Argentina.”, culminó Suárez en el diálogo con Manu Carreño.

También puedes leer: