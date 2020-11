Luis Suárez: “Messi saldrá adelante”

El delantero Luis Suárez habló de su compañero y amigo tras la derrota del Barcelona ante el Atlético

El delantero del Atlético de Madrid, Luis Suárez, está en Madrid, con COVID-19 y aislado en un apartamento. Asimismo, se le noto en buenas condiciones y desde allí atendió al programa Punto Penal. Por ello, tras el brote de coronavirus que se dio en la selección uruguaya y el famoso asado que realizaron los miembros de La Celeste, Suárez reconoce que “el contagio no vino por la foto, eso está claro”.

Además, fue consultado por el momento del Barcelona y la acumulación de versiones sobre el manejo del vestuario por parte de los futbolistas: “ Creo que ya hablé demasiado del Barca, prefiero dejarlo al margen ahora , disfrutar este momento en el Atlético. Pero como amigo, como compañero de Leo, me duele la situación. Me preocupa por él como ser humano, pero también se que él está capacitado para poder salir adelante y revestir esta situación”

También expresó que hay que “ reconocer y pedir perdón por la foto, pero el contagio y el brote no viene de allí. La foto fue el sábado de noche, al aire libre, estábamos todos en ronda, pero no juntos como en la foto. Eso fue sólo un segundo para la foto. Eran las ocho de la noche, no todos estaban tomando mate, eran sólo tres compañeros. Reconocemos el error de la foto, pero tampoco hacerlo tan grande. Y si hay una multa, lo hablaremos con Diego (Godín) como capitanes, y nos haremos cargo lo que nos corresponda”.

Por último, Luis Suárez desvelo que “como padre la estoy pasando realmente mal. Me toca no poder ver a mi familia luego de estar muchos días concentrado. Estoy encerrado en un apartamento. Mis hijos no sabían que había venido y me visitaron desde una ventana a 50 metros. Se hace muy difícil”.