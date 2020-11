Lukaku: “Los campeones ganan trofeos, esta es mi motivación”

El delantero Romelu Lukaku consideró que el Inter de Milan todavía tiene mucho por demostrar.

El belga Romelu Lukaku, que marcó este domingo un doblete y dio una asistencia, consideró que su club “aún” no es un grande. Por ello, mantiene la concentración alta en vista del duelo del próximo miércoles contra el Real Madrid en la UEFA Champions League.

“No somos todavía un gran equipo, porque si sufrimos así no está bien, en los primeros sesenta minutos hemos jugado muy mal, estuvimos en apuros, jugamos sin determinación, sin ganas. Pero luego despertamos y conseguimos los tres puntos”, indicó Lukaku al acabar el partido de San Siro.

“Yo solo soy un jugador que quiere ayudar, no me gusta cuando dicen que soy líder, porque tenemos a muchos jugadores importantes, yo solo soy uno de los 25 jugadores y quiero ayudar al equipo. Estoy creciendo, uno trata de mejorar cada día, para ser un campeón. Los campeones ganan trofeos, esta es mi motivación. Soy un buen jugador con un buen equipo que me ayuda”, agregó.

Por último, Antonio Conte destacó que la técnica “no sirve de nada” si no está acompañada por la “determinación” y las ganas “de poner el partido difícil al rival”, al comentar la sufrida remontada de 0-2 a 4-2 lograda contra el Torino en la Serie A.

“Hay que tener ganas de jugar, los rivales deben notarlo, incluso en el túnel de vestuarios. Todavía no estamos a punto. Espero que esto lo tengan claro. Estoy de acuerdo con lo que dijo Romelu (Lukaku), que todavía no somos un gran equipo”, concluyó el técnico del Inter de Milán.