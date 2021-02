Luis Suárez sobre el Barça: “Lo que realmente me molestó fue que me dijeran que era mayor”

“Me dijeron que, pese a tener contrato, no me tenían en cuenta. Que simplemente ya no me querían”, aseguró Luis Suárez

Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid que el 24 de enero cumplió 34 años, concedió una entrevista a ‘France Football‘ en la que reconoce lo que más le incomodó de su salida del FC Barcelona. Asimismo, el uruguayo analizó la actualidad del equipo.

“Lo que realmente me molestó fue que me dijeron que era mayor y que ya no podía jugar al máximo nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso es lo que me disgustó”, señaló Luis Suárez.

“Me dijeron que, pese a tener contrato, no me tenían en cuenta. Que simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto. Si no hubiera demostrado nada en Barcelona lo habría entendido, pero marqué más de 20 goles por temporada y siempre tuve buenas estadísticas, solo superadas por Leo Messi”, agregó el atacante.

Sobre su rendimiento en el Atlético dijo: “Lo esencial es la mente. Es muy importante ser fuerte en la cabeza y sentir que tiene los medios para revertir situaciones difíciles. Siempre ha sido una de mis características: nunca me rendí, incluso en momentos difíciles. Es este personaje el que me empujó a venir a este equipo (el Atlético) que lucha por cosas importantes. Una de mis motivaciones fue poder demostrar que todavía tienes que contar conmigo. Es una cuestión de autoestima. Después de todos estos años en el Barça, quería demostrar que todavía puedo ser útil al más alto nivel, dentro de la élite española”.

Por último, Luis Suárez indicó que lo que le ha ayudado a mostrar su mejor nivel ha sido la fortaleza mental. “Es muy importante ser fuerte y sentir que tienes los medios para revertir las situaciones difíciles”, ha sentenciado.