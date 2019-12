Luis ‘Tito’ Urruti “Estoy llegando a un equipazo”

Con ‘U’ de Urruti y de Uruguay. Luis Urruti, delantero ‘charrúa’ de 26 años, llegó a un acuerdo con Universitario y se convirtió en el tercer refuerzo para la temporada 2020, donde los cremas jugarán el torneo local y la Libertadores.

Uruguayo Luis ‘Tito’ Urruti ya es crema y llega a Lima el 26 de este mes

“Me llamó Gregorio (Pérez), me quería para este nuevo desafío que tenía. Me dijo que si tenía ganas de ir y obvio le dije que sí. Por suerte que se pudo concretar. Yo puedo jugar como extremo por derecha, izquierda y también por dentro”, dijo el popular Tito, quien proviene del River Plate uruguayo.

“Gonzalo (jugador de Mannucci) es mi amigo y me dijo, ‘te vas a un equipazo’. Yo feliz por eso y dejaré todo por Universitario. Cuando me hablaron no la pensé dos veces y puedo asegurar que viajaré a Lima el 26 de este mes”, mencionó en RPP.

El “charrúa” jugó por Cerro, Peñarol, Fénix y River Plate. Este año anotó 6 goles en 29 partidos. La ‘U’ es su primera experiencia internacional.

DATO

En los cuatro clubes de Uruguay que jugó, Urruti acumula 18 goles. Su mejor temporada fue el 2015-16 con Cerro, donde anotó la misma cantidad de goles que este año pero en 27 partidos.