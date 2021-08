Luis Valverde sobre su salida de Universitario: “En 10 años nunca he tenido ninguna llamada de atención”

El lateral de Universitario de Deportes, Luis Valverde, realizó su descargo sobre una supuesta indisciplina dentro del club

Hace unos días, Luis Valverde entró en boca de todos por las declaraciones brindadas por Roberto Martínez, señalando que el lateral junto a otros compañeros, habían cometido una falta gravísima, teniendo como consecuencia la separación de la institución.

Este acontecimiento, originó que el defensa sea llamado para presentar su descargo del caso, dicho descargo, no llegó a las oficinas de la institución dentro del plazo que había sido requerido para evaluar la continuidad del canterano crema.

Al respecto, Luis Valverde, afirmó que el descargo sí habría llegado, originando en el jugador una posición de sorpresa. El cambio de actitud mostrado por el gerente deportivo, Francisco Gonzales, dejó anonadado al lateral, respecto al polémico caso.

Asimismo, Valverde descartó haber formado parte de algún acto de indisciplina durante su permanencia en Universitario de Deportes, tomando en cuenta su larga trayectoria dentro del club ‘crema’.

“He recibido con mucha sorpresa la carta porque en 10 años nunca he tenido ni siquiera una llamada de atención. Siempre he sido un profesional a carta cabal por lo que considero que la comunicación que me ha enviado el club es exagerada, además que los hechos descritos en la misma no se ajustan a la realidad”, declaró el futbolista de 21 años a Radio Ovación.