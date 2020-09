Madrid borró a Gareth Bale

Galés no aparece en la tienda oficial ni en los entrenamientos.

Aunque sigue perteneciendo al Real Madrid de manera contractual, el cuadro español ya no considera a Gareth Bale en ningún ámbito ni él se siente parte del club. A tal punto que en la tienda oficial del club, se saltean del número 10 de Luka Modric al 12 de Marcelo.

El galés no pondrá las cosas sencillas respecto a su salida ni el Madrid le regalará dos años más de contrato. Según el diario The Times, se marcharía cedido al Manchester United, ya que además tienen la capacidad financiera para soportar su ficha. El United asoma como su destino, dado que el Tottenham Hotspur no está interesado en él.

Real Madrid jugará hoy un amistoso ante Getafe en el Estadio Alfredo Di Stéfano.