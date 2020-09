“El racismo es inaceptable”

Neymar escribió un comunicado en referencia a su expulsión ante el Marsella.

Luego del escándalo que se armó tras la derrota del PSG ante Marsella, Neymar escribió un comunicado en redes sociales pidiendo disculpas de sus actos, pero también explicando lo que sucedió, haciendo énfasis en el racismo. “Me rebelé. Me amonestaron con roja por querer pegar a alguien que me ofendía. Pensé que no podía irme sin hacer algo porque me di cuenta que los encargados no harían nada, o porque no se dieron cuenta o ignoraron el hecho. Durante el partido quise responder como siempre, jugando al fútbol, pero los hechos demuestran que no lo logré. Yo soy negro, hijo de negro, nieto y bisnieto de negros también”, escribió.

El brasileño también aceptó que cometió un error y se lamentó por las calenturas que ocurren los campos de juego. “Acepto mi castigo porque yo debería formar parte del deporte limpio, pero espero que “los agresores” también sean castigados. El chico era un tonto, y yo actué como un tonto al envolverme en ello. Necesitamos reflexionar que la gente blanca y negra estamos en las mismas condiciones, el daño por la confrontación puede ser muy perjudicial para ambos lados. Ante Dios todos somos iguales”, reflexionó.