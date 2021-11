Manchester United clasificó a octavos de final de la UCL

En el primer partido de Michael Carrick, luego de la destitución de Ole Gunnar Solskjaer como entrenador; el Manchester United ganó por 2-0 al Villarreal y avanzaron a la siguiente ronda de la competencia, dejando de lado el mal momento que atraviesan en la Premier League.

Los goles vinieron por parte de Cristiano Ronaldo al 78′ y Jadon Sancho al 90′. De esta manera afianzaron al Manchester en cabeza del grupo F con 10 puntos, tres más que el Villarreal.

