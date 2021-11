Capoue del Villarreal: “No me gusta ver fútbol, no veo ni un partido al año”

El mediocampista francés, Étienne Capoue, confesó algo pocas veces visto. Es futbolista profesional, pero no le gusta el fútbol.

Las cosas curiosas del fútbol. Étienne Capoue, mediocampista defensivo del Villarreal de España, habló con The Athletic sobre varios temas de su vida personal. Entre esas historias destaca una que se ve pocas veces en el deporte rey: no le gusta el fútbol. Así es, al volante de 33 años solo le basta con ser futbolista profesional, pero no lo quiere como algo permanente en su vida cotidiana.

“No veía fútbol de pequeño ni lo hago ahora. Ni un partido al año. No sé contra quiénes juego hasta que los entrenadores me lo dicen. No quiero que toda mi vida sea fútbol. Es suficiente, no me gusta verlo, no sé decir por qué. Quiero ser feliz con mi familia y ver películas con mis hijos. Recuerda que después del fútbol no eres nadie”, explicó el mediocentro del Vilarreal.

Por el contrario, el nacido en Niort es seguidor del básquet desde muy chico. “Solo veo NBA. Soy fanático de los Chicago Bulls y de LeBron James. Veo todos sus partidos. Tuve que elegir a los 13 años entre fútbol y baloncesto y mi padre dijo: ‘Esta es una familia de fútbol'”. Asimismo, Capoue completó su comentario diciendo que, en su posición de futbolista, solo conoce a Sergio Busquets del Barcelona.

CAPOUE JUGÓ LOS 90′ EN LA DERROTA DEL VILLARREAL CONTRA MANCHESTER UNITED POR CHAMPIONS LEAGUE

Fuente: ESPN (YouTube)

No es común ver a jugadores de la élite decir que no les gusta o les aborrece el fútbol, pero hay algunos antecedentes. El argentino Gabriel Omar Batistuta, por ejemplo, reconoció que solo lo veía como un trabajo. Lo mismo con el italiano Christian ‘Toro’ Vieri, quien hubiese preferido ser jugador de cricket. Finalmente uno de los casos más sonados de los últimos años es el de Carlos Vela, el mexicano dijo preferir las películas sobre el balompié.

El dato de cierre es que Étienne Capoue ha jugado en 3 ligas distintas durante sus 16 temporadas como futbolista profesional. Experiencia en Francia (Toulouse), Inglaterra (Tottenham y Watford) y España -actualmente en Villarreal-. Con el submarino amarillo conquistó la Europa League del 2021 siendo MVP de la final disputada en Gdansk.