Manchester United vs Liverpool: ¡Apuesta y gana MÁS con las cuotas de Meridianbet!

Este domingo 1 de septiembre se jugará el partido más importante hasta ahora en la Premier League: Manchester United vs Liverpool. Encuentra las mejores opciones para apostar y ganar en Meridianbet.

La tercera fecha de la Premier League nos trae un partidazo este fin de semana. El encuentro Manchester United vs Liverpool cerrará la jornada de domingo. El Estadio Old Trafford será el escenario del encuentro que se disputará este domingo 1/09 a las 10:00 AM.

La victoria del Liverpool paga 1.85, mientras que la cuota para el triunfo del Manchester United es de 3.68. Para este partido, la igualdad entre ambos equipos paga 3.98.

ANÁLISIS DEL PARTIDO

Claves del Encuentro

El Manchester United tuvo un arranque irregular en la temporada. En la primera fecha venció por la mínima a Fulham y en la segunda jornada perdió en el último minuto frente al Brighton. Ahora, ante un gran rival, buscará obtener un triunfo que le permita escalar posiciones en la Premier League. Los ‘Diablos Rojos’ tienen individualidades interesantes en su equipo con futbolistas como Marcus Rashford, Bruno Fernandes y Alejandro Garnacho.

Por su parte, Liverpool cuenta con puntaje perfecto tras haber ganado sus dos primeros partidos. ‘Los Reds’ superaron cómodamente a sus rivales e irán por un nuevo triunfo ante uno de sus clásicos rivales. Luis Díaz, Darwin Núñez y Mohamed Salah son las armas que tiene Liverpool para obtener la victoria en este encuentro. Entérate más sobre nuestros pronósticos y todas las noticias deportivas en Meridian Sport.

POSIBLES ALINEACIONES

Manchester United

Formación (4-2-3-1): Portero: André Onana Defensores: Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot Mediocampistas: Casemiro, Kobe Maino, Amad Diallo, Marcus Rashford, Mason Mount Delanteros: Bruno Fernandes



Liverpool

Formación (4-3-3): Portero: Alisson Defensores: Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Andrew Robertson Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai Delanteros: Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota



HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS Y RESULTADOS

Enfrentamientos Anteriores: De los últimos cinco duelos oficiales entre ambos, la balanza se inclinó ligeramente a favor del Manchester United.

Premier League 2023/2024: Manchester United 2-2 Liverpool

Manchester United 2-2 Liverpool FA Cup 2023/2024: Manchester United 4-3 Liverpool

Manchester United 4-3 Liverpool Premier League 2023/2024: Liverpool 0-0 Manchester United

Liverpool 0-0 Manchester United Premier League 2022/2023: Liverpool 7-0 Manchester United

Liverpool 7-0 Manchester United Premier League 2022/2023: Manchester United 2-1 Liverpool

