Manco no va más en Boys

El taquito de Reimond Manco en Huancayo, para que la jugada termine en el gol de Herrera, seguirá siendo recordado por todo el Callao. Fue el último gran recuerdo que habrá dejado el ‘Rey’, pues se confirmó su salida del club chalaco. Esto se debe a problemas extradeportivos con el técnico Marcelo Vivas, quien no desea contar con el volante en el elenco rosado. Ante esto, la administración temporal de la ‘Misilera’, tuvo una reunión con el futbolista. En esta, le comunicaron al jugador que el estratega argentino no lo tendrá en cuenta para la próxima campaña, por ello decidieron rescindir con el ex ‘jotita’.

Se oficializó su salida ante pedido de Marcelo Vivas

“Siempre llevaré al Boys en mi corazón. Me voy porque el propio profesor no me quiere, pero lo tomo deportivamente”, fueron las palabras del ‘Rey’ en su cuenta de Instagram. Sin lugar a dudas, dura baja para el cuadro rosado.

Por otro lado, ante una inminente salida de Manco, en el conjunto rosado ya buscan candidatos para reemplazar al diez nacional. Y el indicado, sería Diego Manicero. Resulta que el ex volante de Universitario tuvo una reunión con la administración del cuadro rosado, club al cual llegaría esta temporada.

Finalmente, se conoció que el plantel rosado hará una pretemporada en Argentina, en la ciudad de Rosario.