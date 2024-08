Manuel Neuer le dice adiós a la selección alemana

El guardameta se va tras conseguir una Copa del Mundo en el 2014

Manuel Neuer, uno de los mejores porteros de la historia, anunció su retiro de la selección alemana de fútbol. A sus 38 años, el guardameta del Bayern de Múnich deja atrás una carrera internacional de 15 años, en los cuales disputo 124 partidos entre Eurocopas y Mundiales.

“Todos los que me conocen entienden que esta decisión no fue fácil para mí. Me siento físicamente muy bien y, por supuesto, la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México me tentaba. Sin embargo, después de muchas conversaciones intensas y largas con mi familia y amigos, he llegado a la conclusión de que ahora es el momento adecuado para cerrar mi capítulo con la selección nacional“, escribió el guardameta en su cuenta de Instagram.

Neuer debutó con Alemania en el año 2009, cuando aún jugaba en el Schalke 04 junto a Jefferson Farfán, en un partido amistoso ante los Emiratos Árabes Unidos. Previamente, el guardameta alzó el título de la Eurocopa Sub21 en Suecia, lo que daba indicios de su exitosa carrera a nivel de clubes y con su país.

Su momento de gloria llegó en el Mundial Brasil 2014. Con Alemania, Manuel Neuer alcanzó a levantar la copa del mundo luego de vencer a Argentina en la final. Sus intervenciones fueron decisivas para que el equipo de Joachim Löw sume una nueva estrella y para ganar el Guante de Oro. Además, su participación con el Bayern y la selección a lo largo de ese año, permitió que Manuel Neuer quede en el tercer puesto del Balón de Oro del 2014, donde quedó por detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Sobre ese capítulo de su historia con Alemania, Neuer escribió: “Cuando miro hacia atrás hoy, siento orgullo y gratitud. No solo porque, el 13 de julio de 2014, pudimos cumplir nuestro gran sueño y convertirnos en Campeones del Mundo juntos en Brasil”.