Final adelantada: Melgar vs. Sporting Cristal

Ambos equipos sigue por la pelea del Torneo Clausura.

Melgar y Sporting Cristal se enfrentan en el estadio Monumental de la UNSA, hoy, 21 de agosto, a las 7:30 p.m. El cuadro arequipeño buscará ganarle a los del Rímac con el apoyo de su gente. Un duelo que promete emociones a los aficionados del fútbol peruano. El compromiso se podrá ver por las pantallas de L1 MAX y su app.

El “Dominó” no gana un partido desde el 31 de julio, contra Universitario. Sin embargo, sus chances de seguir en la pelea del Torneo Clausura están intactas, ya que aún tiene pendiente un partido con Comerciantes Unidos. No puede perder o empatar más partido y menos contra un rival directo como son los “Cerveceros”. El “León del sur” no contará con Jefferson Cáceres, Brian Blando y Pablo Lavandeira por suspensión.

Los “Celestes” tienen un buen puesto en la tabla acumulada, pero no se pueden descuidar y menos permitirse perder puntos en choques claves. El empate contra Alianza no dejó buenas sensaciones con sus hinchas. De la mano de Cauteruccio y el joven arquero Diego Enríquez, irán a Arequipa para recuperar los puntos perdidos en casa.

En el partido de ida, los rimenses perdieron 2-1 en Lima. En la próxima fecha, Melgar se medirá con Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el 25 de agosto, a las 7:30 p.m. Por otro lado, Sporting Cristal recibirá a UTC, el mismo día, pero a las 11:00 a.m., en el estadio Alberto Gallardo.

