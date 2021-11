Marcelo Gallardo: “Voy a replantearme seriamente el seguir o no en River”

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, habló tras sobre su continuidad en el equipo ‘millonario’ tras ser campeón del fútbol argentino.

Una de las mejores etapas de River Plate en su historia podría llegar a su fin. Marcelo Gallardo puso en duda su continuidad en el club ‘millonario’ tras conseguir su décimo tercer título como DT de River. El ‘Muñeco’ podría continuar su carrera como entrenador de la Selección Uruguaya.

El estratega argentino mencionó que se replantará la opción de seguir en el banco de River: “Estoy terminando mi contrato y es la primera vez que estoy en esa posición. Le he dado todo al club hasta hoy y acá tienes que estar con una energía a tope. Creo que merezco la posibilidad de replantearme porque se necesita estar con muchísima energía”.

El ‘Muñeco’ dejó la opción abierta de dejar River tras 7 años: “Sí voy a replantearme. No lo hice hasta ahora porque nos estábamos jugando mucho y no quería ir más allá. A partir de ahora voy a replantearme seriamente el seguir o no. Por todo lo que dije. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con muchísima energía y ha sido muchísimo el desgaste en estos años más allá de las alegrías”, declaró en ESPN.

Por último, el DT de 45 años mencionó que será difícil tomar la decisión de dejar o no a River: “La gente piensa que ya está, que puedes relajarte y vivir con tranquilidad. Y yo no lo siento de esa manera. Vivo las cosas con muchísima intensidad y no me relajo. Le estaría haciendo un mal al club. Por eso tengo que replantearme eso. No sé cuándo lo voy a tomar, pero va a ser una decisión muy difícil de tomar, personalmente puede ser la decisión más difícil de mi vida”, finalizó.