Marcelo Herrera: “La idea era llevarse el mejor resultado, no se pudo y no hay que buscarle muchas vueltas”

Marcelo Herrera tras el empate ante Alianza Atlético: “La idea era llevarse el mejor resultado, no se pudo y no hay que buscarle muchas vueltas”

Universitario de Deportes empató 2-2 con Alianza Atlético este viernes en el Estadio Campeones del 36 de Sullana en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura. Marcelo Herrera, asistente técnico de Universitario, aseguró que los demás factores como la cancha y el calor no fueron claves para el resultado.

Ya desde el primer minuto, Universitario tuvo un hombre más en el campo frente al Alianza Atlético. Y es que Santiago Arias fue expulsado con roja directa por una falta sobre Piero Quispe, tras error del portero Diego Penny.

“Creo que todos sabemos cuáles son las características de Sullana: el horario, el calor, la cancha todos la conocemos, es lo mismo para todos y sabíamos de qué se trataba”, comentó Herrera en conferencia de prensa.

Para terminar, el integrante del comando técnico merengue lamentó no haber podido llevarse los tres puntos. “La idea era llevarse el mejor resultado, no se pudo y no hay que buscarle muchas vueltas”, concluyó.

De esta manera, Universitario de Deportes llega a los 24 puntos del Clausura, a cuatro unidades del líder Sporting Cristal. Los cremas aún tienen que descansar, por lo que este resultado no es bueno en el elenco de Carlos Compagnucci.

Redactor: Diego Pecho