Marcelo Martín y el mensaje que envió a través de sus redes sociales

Marcelo Martins será uno de los jugadores claves ante Perú, esta noche en Lima por la jornada 13 de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El delantero de Bolivia hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para enviar un emotivo mensaje antes del trascendental choque en la capital peruana.

En su publicación, el jugador del Cruzeiro cuenta lo mucho que entrenó para ser el ‘9’ titular de su selección. Así mismo agradeció a los hinchas de su país por el apoyo que le están brindando.

“Nunca gané nada gratis, siempre me costó muchísimo ser el ‘9’ de mi selección. Es obvio que el miedo siempre me decía que no podría ser un referente del fútbol boliviano, pero lo que me mantiene de pie hasta el día de hoy, son todos ustedes que me motivan a seguir queriendo ser mejor cada día. Nunca permitas que tus miedos sean mayores que tus sueños; mantenerse de pie es muy difícil, siempre aparecen gigantes que cruzan tu camino. Solo confía y trabaja mucho para que tu fe y Dios puedan guiarte hacia donde tú y Él imagina”, citó el futbolista.

Cabe mencionar que el futbolista de 34 años es el máximo goleador de la presente eliminatoria, con ocho goles, Marcelo Martins todavía no ha alcanzado anotarle a Perú en duelos clasificatorios al Mundial.

Perú y Bolivia se medirán esta noche desde las 9:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima. Se espera que la ‘Bicolor’ pueda llevarse el triunfo y sumar los tres puntos que son necesarios para seguir con el sueño de poder llegar al Mundial de Qatar 2022.