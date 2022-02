Marcio Valverde: “Quiero seguir en este nivel por el bien del equipo”

Marcio Valverde, mediocampista del Alianza Atlético de Sullana, habló sobre su buen momento en el club

Marcio Valverde, mediocampista del Alianza Atlético de Sullana, dio detalles sobre el partido ante la Academia Cantolao. El volante nacional se mostró feliz por su buen momento en está nueva temporada de la Liga 1 Betsson.

“Nosotros estábamos bien defensivamente. Era el momento de agarrarlos mal parados y fue así en un córner en contra nuestro vino el gol”, señaló el volante.

Sobre su gol, tras varios partidos sin anotar: “Hacer un gol nuevamente me da mucha alegría. Porque hace tiempo que no marcaba, siempre dije que no somos soberbios y me he acostumbrado a marcar goles”.

Agregó: “La idea es partido a partido dejar una buena imagen y competir. No por el hecho de jugar en Sullana vamos a salir con todo y porque vamos de visita nos vamos a tirar atrás”.

Este domingo 27 de febrero Alianza Atlético enfrentará a Alianza Lima por la 4ta jornada, esto dijo Valverde: “Viene de ganar, de voltear un partido a Carlos A. Mannucci que tiene un buen equipo y Alianza Lima desde el año pasado defensivamente es muy fuerte y su ataque también”.

Finalizó su entrevista hablando sobre su celebración en el último partido de Alianza Atlético: “Aún lo extrañamos y estaba pensado dedicarle el gol”, comentó Marcio Valverde por la celebración dedicada a su mascota que había perdido hace poco