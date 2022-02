Martín Pérez Guedes: “Todos los partidos van a ser difíciles”

Martín Pérez Guedes, futbolista del FCB Melgar, habló sobre el inició de temporada del cuadro arequipeño

Martín Pérez Guedes, futbolista del FCB Melgar, habló sobre el inició de temporada del cuadro arequipeño. El volante dejó en claro que todos los partidos que enfrentarán en está Liga 1 serán complicados.

Sobre el comienzo del torneo: “Ya comenzó el torneo, las dos primeras fechas fueron resultados favorables para nosotros. Después una caída en Huancayo pero ya preparándonos para lo que viene”.

Sobre el partido que perdieron ante Sport Huancayo por 3-0: “Fue un partido un poco raro, porque tuvimos varias ocasiones de gol para concretar pero no pudimos y por ahí fueron detalles que hacen que parecer abultar el resultado, es un partido para saber que todos los partidos van a ser complicados, difíciles y hay que estar concentrados en los 90 minutos”.

Sobre el encuentro por Copa Sudamericana: “Sabemos que tenemos el partido a la vuelta de la esquina con Cienciano. Estamos preparándonos y esperamos un partido especial”.

En está misma linea, respondió si sabía donde serían locales en la Copa Sudamericana ante el Cienciano de Cusco: “La verdad no tengo información sobre eso, ya que no me han dicho nada. Por ahora no hay información”.

Aseguro que tuvo una pretemporada muy exigente: “Si la verdad, hubo una pretemporada bastante extensa, en sentido también estuve incorporado a un plantel que ya estaba armado. Tratando de adaptarme a la altura de Arequipa”.