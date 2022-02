Marco Asensio: “No me planteé irme del Real Madrid”

Marco Asensio confesó para el programa deportivo español ‘El Larguero’, que nunca estuvo en sus planes dejar el Real Madrid.

“No, no me lo planteé. El año de lesión fue complicado y no es fácil recuperar el tono, pero sabía que podía sacar mi potencial. Tuve varias conversaciones con el míster y me transmitió la confianza, que también hay que ganársela en el campo. Yo me siento muy a gusto con lo que me pide”, dijo Asensio en diálogo con ‘El Larguero’ de la Cadena Ser.

Asimismo, sobre su futuro dijo: “Lo que prima es disfrutar jugando y jugar mucho en el Real Madrid. Ahora mismo no me cabe otra cosa en la cabeza que no sea eso. Jugar mucho, jugar bien y dar muchas alegrías a la afición del Real Madrid. Puede ser que se me exija más que a otros. Quiero dejar huella”.

También se le preguntó sobre su gol al Granada: “Sí, he visto el gol ante el Granada varias veces. Un golito más. Muy bonito y muy importante, por seguir aumentando la distancia con el Sevilla”.

Por otro lado, se refirió a la posible llegada de Mbappé al cuadro blanco. “¿Tenerle de compañero? Me gusta jugar con los mejores. Si viene, seguro que nos entenderíamos a las mil maravillas”.