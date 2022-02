Dani Alves: “Cuando vestía la camiseta del Barza, me sentía poderoso”

Dani Alves, lateral derecho del FC Barcelona, en sus redes sociales confeso que es un orgullo jugar en el cuadro azulgrana

Dani Alves, lateral derecho del FC Barcelona, en sus redes sociales confeso que es un orgullo jugar en el cuadro azulgrana. Como sabemos en el último encuentro del Barca, Alves anotó gol y dio asistencia ante el Atlético de Madrid.

“¿Puedo contar una historia para ustedes? ¿Por alguna razón están pensando en desistir de alguna cosa? Pues miren, yo vine aquí en 2008, escribí lindos capítulos en este club hasta 2016 y por alguna razón no pude continuar aquí”, comentó el experimentado brasileño en sus redes sociales.

Asegura que se arrepiente por no despedirse en el momento que se fue del Barcelona rumbo a Juventus de Italia: “Salí sin despedirme. He dejado claro muchas veces que cuando vestía esa camiseta me sentía poderoso y, como la vida persigue a los que persisten, aquí estoy otra vez. Son días como el del vídeo que hacen con que todas las gotas de sudor derramadas hayan valido la pena. Aquí estoy muy orgulloso de mí mismo”.

El futbolista de 38 años ha disputado dos encuentros en está temporada. El brasileño dio una asistencia para el primer gol de Luuk de Jong. En el último enfrentamiento del Barca ante el Atlético de Madrid dio asistencia, anotó su primer gol en está temporada y expulsado en el mismo encuentro. En total el experimentado futbolista ha sumado 158 minutos jugados.