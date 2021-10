Marcos Riquelme: “Fuimos un lindo espectáculo”

Sporting Cristal dio el primer golpe antes de las finales de la Liga 1 Betsson y venció por 3-1 a Alianza Lima y le quitó el invicto en la Fase 2. Marcos Riquelme fue la gran figura del encuentro tras marcar dos tantos en el triunfo celeste. El delantero ‘cervecero’ resaltó la importancia del resultado para los próximos partidos definitorios.

“Salimos a jugar un partido en el cual sabíamos que iba a ser intenso, pero iba a ser intenso en cuanto a lo que nosotros hagamos, la intensidad que nosotros le demos. Contento porque sabíamos que este partido iba a ser importante de cara a lo que viene. Fue un lindo espectáculo”, comentó Riquelme en GOLPERU.

El delantero rimense destacó el trabajo del equipo al romper la muralla blanquiazul. “Sabíamos que ellos son un equipo muy duro que la verdad hizo una muy buena Fase 2, un rival que costaba hacerle goles y bueno, encontramos dos goles rápidos en el primer tiempo que nos dio mucha tranquilidad”, declaró.

Finalmente, al ser consultado sobre su nivel, Riquelme lamentó el tiempo perdido a inicios de año, pero dijo que esta victoria es un premio al esfuerzo. “Lamentablemente no he cumplido las expectativas que tenía que cumplir. En las primeras fechas me he perdido muchos partidos, tuve dos desgarros y la verdad que eso me mató. Creo que esto es un pequeño premio al esfuerzo que nunca dejamos de creer”, culminó.