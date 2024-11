Mariano Soso es nuevo entrenador de Newell´s

Luego de su complicada salida de Alianza Lima, Mariano Soso fue presentado como nuevo entrenador de Newell´s

Mariano Soso dejó todo lo que tuvo en Perú para ir a cumplir un sueño desde Argentina: ser nuevo técnico de Newell´s. El entrenador argentino puso de su dinero para poder desvincularse de Alianza Lima y ayudar al equipo del cual es hincha, asumiendo un reto sumamente complicado de volver a ser protagonista en el Torneo de la Liga Profesional.

Newell´s pasa por un momento complicado en el ámbito futbolístico, pues no lograr conseguir un título nacional desde la temporada 2013. En aquella temporada pudieron lograr el campeonato argentino al mando del entrenador Gerardo Martino, pero han pasado más de 10 años y la afición ya perdió la paciencia.

Por otra parte, Mariano Soso volverá al fútbol argentino por cuarta vez, luego de pasar por clubes como Gimnasia de la Plata (2017-2018), Defensa y Justicia (2019-2020) y San Lorenzo (2020). Sin embargo, su éxito solamente ocurrió fuera de su país, al obtener el título nacional en la temporada 2016 con Sporting Cristal y el Campeonato Pernambucano con Sport Recife (2024).

Mariano Soso tuvo sus primeras palabras como nuevo técnico de Newell´s y no dudó en manifestar su compromiso en lograr ayudar a salir del mal momento al club: «Me convocaron para construir un equipo que represente al hincha y me vi movilizado. Es el paso más trascendente de mi carrera por lo que este club implica para mí«.

El argentino tuvo un paso breve por Alianza Lima este 2024. Los resultados en las últimas fechas del Torneo Clausura causaron malas sensaciones en sus decisiones, dejando como consecuencia no haber llegado a la final por el título de la Liga 1. En la actualidad, el equipo de La Victoria aún no lograr tener un reemplazante, debido a la inesperada salida de Mariano Soso.