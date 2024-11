¡Joel Raffo seguirá siendo presidente de Sporting Cristal!

Joel Raffo confirmó que hoy más que nunca será presidente de Sporting Cristal.

Luego de unos días de ser liberado, se pronunció Joel Raffo, quien aseguró que a pesar de todos los hechos vividos, no está en sus planes renunciar y hoy más que nunca pretende continuar siendo presidente de Sporting Cristal y seguir luchando por los intereses del club, a su vez, deslinga lazos de amistad con Agustín Lozano.

«No voy a renunciar a la presidencia de Sporting Cristal. De ninguna manera. Seguimos firmes en el propósito de desarrollar el fútbol peruano. No tengo ningún tipo de relación con Agustín Lozano. Él es el presidente de la Federación y solo tenemos una relación meramente profesional. ¿Cómo va a existir una relación de amistad? A mí nadie me ha escogido a dedo», señaló Joel Raffo.

Posteriormente, el presidente celeste, explica brevemente la posición que tenía en la institución bajopontina y asegura estar totalmente en contra de como se venían dando las cosas en la FPF, donde se jugaba con los ingresos de televisión y se dirimía decisiones sin sentido.

«Por eso cuestionábamos que esto respondía a intereses particulares de quienes estaban liderando el fútbol peruano. Por ello acudimos a FIFA para conocer si esto era una disposición de dicho organismo y, en base a ello, cambiamos de posición», aseguró Joel Raffo.

Finalmente, el mandamás cervecero, aseguró que su libertad se dio porque no se encontró ni un indicio de que fuese culpable de los delitos por los que se venía investigando a todos los implicados y negó rotundamente que sea un «colaborador eficaz» que esté suministrando información para esclarecer las cosas.

«De manera contundente, no soy un colaborador eficaz ni lo voy a ser, porque no he cometido ningún acto ilícito, antiético ni tengo ningún conflicto de interés», aseveró Joel Raffo, quien además de ser presidente del club, también es dueño de la misma y desde ya, comienza a trabajar en tomar las mejores decisiones para Sporting Cristal. ¿Qué opinas?