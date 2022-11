Mario Balotelli: “Los jugadores como yo no estamos orgullosos de jugar en una liga donde reinan la injusticia, la corrupción y la incapacidad”

En el duelo del FC Sion contra el Basilea, Mario Balotelli abandonó el terreno de juego realizando gestos que poco gustaron a la grada contraria. Tras su actuar, la Federación Suiza le puso una sanción provisional al italiano, impidiéndole disputar el choque de octavos de final de copa contra el FC Will, el cual se llevará a cabo este miércoles. Como era de esperarse, el exAC Milan no se quedó callado y arremetió directamente contra los organizadores del torneo, calificándolos de “corruptos” e “injustos”.

El presente de ‘SuperMario’ en la Liga suiza tiene muchos altibajos, situación que es preocupante para la dirigencia del club. Ahora, el ariete ha decidido pronunciarse a través de sus redes sociales para quejarse del arbitraje que recibió en el último partido que disputó con su equipo.

“Federación suiza, no sé en qué tipo de mafia están involucrados, pero los jugadores como yo no estamos orgullosos de jugar en una liga donde reinan la injusticia, la corrupción y la incapacidad. El fútbol es una profesión y todos deberíamos tomarla en serio, incluidos los árbitros”, se lee en la publicación.

Cabe resaltar que Balotelli se mostró muy enfadado, a tal punto de que interpretó que está dispuesto a dejar de jugar. “No seguiré poniendo en riesgo mi salud en el campo si no estoy protegido de las faltas de los oponentes y de las agresiones de los fanáticos. No me importa a lo que estéis acostumbrados, esto tiene que cambiar y todo el mundo tiene que ver el comportamiento vergonzoso que hay en esta liga”, señaló.

Asimismo, sostuvo: “Cometí un error y lo pagaré. ¿Se equivocó la Federación? Tiene que pagar por ello. ¿El árbitro también se equivocó? También tiene que pagar”, dijo el internacional italiano en las redes sociales”.

Redactor: Diego Pecho