¡Marlon De Jesús desaprueba lo realizado por Unión Comercio!

Marlon De Jesús se pronunció sobre el tema en cuestión de Unión Comercio.

Una voz autorizada para declarar sobre lo que hizo Unión Comercio en la penúltima fecha al lanzar al terreno de juego a muchos juveniles exponiéndolos a todo, es Marlon De Jesús. El delantero, quien vivió en carne propia todos los hechos, se pronuncia al respeto y desaprueba todos los hechos.

“No entendí la situación de exponer así a los muchachos, creo que eso es lo que me duele más en este momento, exponerlos a chicos que quieren ser profesionales, que quieren salir adelante. No había necesidad de exponerlos así. Tienen que ser fuertes, capaz que eso les va a dar una fuerza mental”, comentó Marlon De Jesús.

A su vez, arremetió en contra del vicepresidente de Unión Comercio, quien, previo al encuentro que acabó en goleada frente a Sporting Cristal, dejó un mensaje en general sobre que tenían en su plantel a jugadores borrachos y desleales, señaló que, ellos mismos son los que contratan jugadores así.

“Ese tipo de comentarios a mí no me llega, eso le va a llegar al jugador que no se considere profesional. Me considero profesional, siempre lo demostré en el campo de juego. Que ellos hagan ese comentario a la gente que ellos mismos contratan, ese sí es un gran problema”, señaló Marlon De Jesús.

Por último, señaló que, mientras él estuvo en el cuadro de Moyobamba, puso todo de su esfuerzo para ayudar al club pero los resultados no se terminaron dando por diferentes motivos. Los dirigentes a cargo, no hicieron los méritos necesarios para llevar al equipo a donde se merece y ahora se ven las consecuencias.

“En mi rendimiento individual pienso que es uno de los años que me esforcé más que cualquier año. Me esforcé de una manera impresionante para tratar de ayudar al equipo, pero existieron muchos detalles que el equipo tiene que mejorar para poder lograr objetivos porque, si bien es cierto para conseguir objetivos hay que ser un equipo y verdaderamente faltan muchos detalles y eso llevó al equipo a estar donde está en este momento”, finalizó Marlon De Jesús.