¡Emily Lima se pronuncia ante los duelos ganados a Bolivia!

Emily Lima, declaró sobre como vio a nuestra selección, tras los dos duelos ganados a Bolivia.

La Selección Peruana Femenina de nuestro país, Perú, jugó en estos últimos días, dos partidos amistosos en Lima frente a Bolivia, demostrando un buen espectáculo. Nuestra DT, Emily Lima, se pronunció al respecto y dio a conocer que se queda tranquila con el desenvolvimiento de sus dirigidas.

“Siempre intentamos quedarnos con algo positivo que es lo que nos va a llevar hacia arriba, pero los puntos negativos también tenemos que evaluar y crecer. Me quedo con jugadoras nuevas y ahí voy a hablar de Tifani, una jugadora que por primera vez ha venido. Ella no ha hecho solamente dos buenos partidos, ha hecho toda la fecha. Una chica muy enfocada. No me gusta hablar solamente de una jugadora, pero por ser su primera vez, correspondió a lo que buscamos”, sostuvo Emily Lima.

Si bien, estos dos amistosos, salieron por el apuro de darle rodaje a la bicolor, es necesario que, la FPF, tome cartas en el asunto y le dé más fuerza a nuestras muchachas que necesitan partidos frente a selecciones de peso para sacar conclusiones y saber en qué mejorar continuamente.

“Aún no tenemos rival, estamos hablando. Está ya casi cerrado, pero aún no podemos hablar porque aún no está. Seguramente con mucho esfuerzo, que yo ya lo sé y el presidente Lozano viene haciendo, lo podremos lograr. Jugar en casa todo es mejor. Tenemos pocos días. Si viajamos perdemos días de viaje prepartido y postpartido”, finalizó Emily Lima.

En estos dos partidos frente a Bolivia, se pudo ver algunas caras nuevas, así como la recuperación de algunas jugadoras que eran importante para el combinado bicolor. Nuestra selección si bien ganó estos dos últimos partidos frente a la selección del altiplano, anteriormente, ya perdió contra El Salvador. ¡Hay mucho por trabajar!