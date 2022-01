Marlon Perea: “Me fui a Cristal porque soy hincha”

Marlon Perea, jugador promovido al primer equipo de Sporting Cristal, habló tras sus primeros entrenamientos en el primer equipo ‘celeste’.

Tras anunciarse que, a sus 18 años, firmó su primer contrato profesional con el club del cual es hincha; Marlon Perea, jugador de Sporting Cristal, vive el sueño de su vida. El joven prospecto celeste contó en una entrevista como vienen siendo estos días de ensueño.

El delantero peruano contó cómo llegó al club rimense: “Llego a la Florida tras salir campeón en la Copa de la Amistad en el 2016. El área de scouting de Cristal me capta y me dice para unirme a sus filas por medio de una prueba. Me fui a Cristal porque soy hincha, eso fue lo que me llevó a pasar esa evaluación y así ver si tenía una carrera futbolística”.

Marlon también contó cómo han sido los entrenamientos con el primer equipo: “Son muy intensos los entrenamientos, pero hay una muy buena convivencia con los compañeros. (Ver a Percy Liza y Jhilmar Lora) es una motivación grande, porque así como yo, empezaron en Cristal. Guiarme de ellos es algo muy bonito e inspirador”, declaro para el Diario AS.

El jugador de 18 años mencionó sus objetivos en el elenco ‘cervecero’: “Mi objetivo es quedarme y alternar en el primer equipo, y jugar reservas. También hacer una buena campaña en la Copa Libertadores Sub-20. Para mí, Cristal significa mucho porque me ayudó a crecer en todo sentido. Siempre estará presente y en toda mi carrera recordaré que lo será todo”.

Por último, la ‘joya’ celeste tuvo palabras de agradecimiento para Cazulo: “(Jorge Cazulo) Nos ayudó bastante y motivó mucho. Me ha quedado una frase que siempre nos decía: ‘Cuando las piernas ya no den, corre con el corazón'”, finalizó.