Waldir Sáenz: “En toda La Victoria no había un mural mío”

Waldir Sáenz, ex jugador de Alianza Lima, mostró toda su molestia y tristeza por no ser valorado por los directivos del club blanquiazul.

Explotó y no se guardó nada. Waldir Sáenz, leyenda de Alianza Lima, brindó una entrevista en donde contó su malestar y tristeza por no ser reconocido por los directivos del elenco ‘íntimo’. El goleador histórico de la escuadra blanquiazul reveló su molestia en una divertida charla con Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

El ex jugador de 48 años contó que en el 2020 los directivos de Alianza lo buscaron para apoyar al club: “Lo mismo fue el año pasado (2020), nos pidieron que vayamos al estadio. Alianza estaba en UCI con saturación 5, no lo salvaba nadie. Pero yo trabajaba en la Federación, no podía”, declaró en el programa la ‘Fe del Cuto’ del Diario Trome.

Para finalizar, el ex delantero de Alianza Lima dejo ver su malestar por no tener ni un mural en La Victoria: “Cuando entran al poder, se olvidan de todo. De mí pueden hablar lo que quieran, pero de esa vitrina no me baja nadie. En toda La Victoria no había un mural mío, ahora recién va a haber una en una cevichería”, sentenció.

Cabe mencionar que Waldir disputó 349 partidos con Alianza Lima y anotó 178 goles, siendo hasta la fecha el goleador histórico del club victoriano. Además logró alzar cuatro títulos nacionales con los ‘grones’ en los años 1997, 2001, 2003 y 2004.