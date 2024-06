Martes de fútbol: Horarios y canales hoy 11 de junio del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, martes 11 de junio del 2024.

Descubre la programación de los encuentros de hoy, martes 11 de junio del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Portugal vs. Irlanda por Amistoso internacional. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos hoy, martes 11 de junio: horario y guía de canales

Amistosos internacionales – UEFA

9:00 a.m. | Azerbaiyán vs. Kazajistán | STAR+

11:00 a.m. | San Marino vs. Chipre 1 STAR+

11:00 a.m. | Malta vs. Grecia | STAR+

11:00 a.m. | Moldavia vs. Ucrania | ESPN 2, STAR+

11:00 a.m. | Bielorrusia vs. Israel – STAR+

1:45 p.m. | Portugal vs. Irlanda | ESPN, STAR+

1:45 p.m. | Irlanda del Norte vs. Andorra | STAR+

Amistosos internacionales – Conmebol

7:00 p.m. | Chile vs. Paraguay | STAR+, Chilevisión, TUDN, Tigo

Primera División – Uruguay

1:00 p.m. | Rampla Juniors vs. Boston River | GolTV, STAR+

Eliminatorias Mundial 2026 – CAF

8:00 a.m. | Zambia vs. Tanzania | FIFA+

8:00 a.m. | Mauricio vs. Suazilandia | FIFA+

8:00 a.m. | Kenia vs. Costa de Marfil | FIFA+

8:00 a.m. | Sudán del Sur vs. Sudán | FIFA+

11:00 a.m. | Cabo Verde vs. Libia | FIFA+

11:00 a.m. | Sudáfrica vs. Zimbabue | FIFA+

11:00 a.m. | República del Congo vs. Marruecos | FIFA+

11:00 a.m. | Chad vs. Comoras | FIFA+

11:00 a.m. | Lesoto vs. Ruanda | FIFA+

2:00 p.m. | Angola vs. Camerún | FIFA+

2:00 p.m. | Gabón vs. Gambia | FIFA+

Eliminatorias Mundial 2026 – Concacaf

2:30 p.m. | Cuba vs. Islas Caimán | FIFA+, Concacaf YouTube, Concacaf GO

3:00 p.m. | San Cristóbal y Nieves vs. Bahamas | FIFA+, Concacaf YouTube, Concacaf GO

5:00 p.m. | Guyana vs. Belice | FIFA+, Concacaf YouTube, Concacaf GO

7:00 p.m. | República Dominicana vs. Islas Vírgenes Británicas | FIFA+, Concacaf YouTube, Concacaf GO

7:00 p.m. | Puerto Rico vs. Anguila | FIFA+, Concacaf YouTube, Concacaf GO

Serie A – Brasil

5:00 p.m. | Juventude vs. Vitoria | L1 Play

5:00 p.m. | Atlético GO vs. Corinthians | L1 Play

6:00 p.m. | Botafogo vs. Fluminense | L1 Play

7:30 p.m. | RB Bragantino vs. Atlético Mineiro | L1 Play