Martes de fútbol: Horarios y canales hoy 4 de junio del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, martes 4 de junio del 2024.

Descubre la programación de los encuentros de hoy, martes 4 de junio del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Huachipato vs. Gremio por Copa Libertadores. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Lee más aquí:

Programación de los partidos hoy, martes 4 de junio: horario y guía de canales

Copa Libertadores, Conmebol

7:00 p.m. | Huachipato vs. Gremio | ESPN, STAR+

Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Real Tomayapo vs. Internacional | DSports, DGO

Amistosos internacionales – UEFA

11:00 a.m. | Eslovenia vs. Armenia | STAR+

1:15 p.m. | Suiza vs. Estonia | STAR+

1:30 p.m. | Rumanía vs. Bulgaria | STAR+

1:45 p.m. | Portugal vs. Finlandia | STAR+

1:45 p.m. | Austria vs. Serbia | STAR+

1:45 p.m. | Irlanda vs. Hungría | STAR+

2:00 p.m. | Italia vs. Turquía | ESPN, STAR+

Primera División – Uruguay

1:00 p.m. | Progreso vs. Cerro Largo | STAR+, GolTV

5:00 p.m. | Boston River vs. Nacional | GolTV, STAR+

Primera División – Argentina

1:00 p.m. | Barracas Central vs. Huracán | TyC Sport, AFA Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Banfield vs. Newells | TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Unión Santa Fe | STAR+, AFA Play, Fanatiz

Recuerda

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos: