El ‘10’ se suma, Messi se integró a la Selección Argentina

Lionel Messi se sumó a la concentración de Argentina en Miami

Cada vez falta menos para volver a ver en acción a la selección argentina. En las últimas horas, una gran parte de los futbolistas convocados por Lionel Scaloni llegaron a Miami de cara a lo que será la última etapa de la preparación para la Copa América, que comenzará el próximo 20 de junio con el partido inaugural que tendrá a los campeones del mundo ante Canadá en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS.

Uno de los que arribó a la concentración de Argentina fue Lionel Messi. El capitán del seleccionado, que viene de disputar el último encuentro del Inter Miami contra St Louis por la MLS (terminó 3-3 con un gol del número 10), llegó en su auto al hotel Le Meridian y fue escoltado por Alberto Pernas, uno de los encargados del departamento administrativo de la Asociación del Fútbol Argentino. Asimismo, un agente de la policía también escoltó a la estrella del fútbol mundial, que se mostró distendido, con una remera y unas bermudas.

Luego del entrenamiento, los que arribaron a Miami fueron Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez. Además de Messi, en las primeras horas de ayer llegaron Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Exequiel Palacios. Un poco más tarde, lo hicieron Julián Álvarez y Alexis Mac Allister.

Puedes leer:

“Hay que apoyar de afuera no más”. Arturo Vidal aún no se siente seguro en llegar a Copa América

El dos veces campeón de la Copa América con Chile, Arturo Vidal, indicó que aún tiene ilusión de estar presente en el torneo continental y señaló que Colo Colo debe reforzarse para pelear la Copa Libertadores.

“Escuché que la nómina era solo contra Paraguay. Siempre hay ilusión de estar en la Selección, pero se respeta lo que el DT dijo. Si me toca ir después a la Copa, feliz. Si no apoyaré de afuera, como siempre lo he hecho, y desearle suerte a los que les toque jugar”, señaló el ‘Rey Arturo’ en la prensa chilena.

Luego, el volante de 37 años, añadió: “estuve en cinco Copa América y nos fue bastante bien. Si me toca ir ahora bien, si no hay que apoyar de afuera no más”.

