Martín Hidalgo: “Sacar 3 puntos en Huancayo no será nada fácil”

Martín Hidalgo, gerente deportivo de Sport Boys, descartó que haya una negociación cerrada con Nolberto Solano y se refirió al duelo que tendrán “Los Chalacos” contra Sport Huancayo

El nombre de Nolberto Solano había sido relacionado a Sport Boys, en los últimos días, como la principal opción para tomar el buzo rosado con miras a la próxima temporada. Sin embargo, Martín Hidalgo se encargó de aclarar el tema, descartando dicha posibilidad para un futuro inmediato en el Puerto del Callao.

“Nolberto es muy amigo mío. El hecho que yo salga, comparta o almuerce con él, no quiere decir que vaya a venir a Sport Boys. En su momento, saldré a decir si continúa el comando técnico de Juan Alayo o no, o si es que viene otro entrenador, así sea Solano o Mourinho, no lo sé”, expresó el gerente deportivo del cuadro chalaco para Willax Deportes.

Además, Martín Hidalgo hizo un llamado a los medios de prensa para que no manejen este tipo de temas con tanta ligereza, siendo enfático con las noticias que se vienen dando entorno a un Sport Boys, que continúa jugándose cosas importantes en la Liga 1 Betsson.

“Pido, por favor, que dejen de malinformar al hincha. El campeonato acaba este fin de semana y estamos pensando en sacar los tres puntos en Huancayo, que no será nada fácil, pero vamos a ir con la convicción de sumar, como lo hemos hecho en cualquier lugar”, finalizó Hidalgo.