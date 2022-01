Martín Lasarte: “Queda ir a Bolivia para lograr los puntos”

Martín Lasarte, entrenador de la Selección Chilena, habló del próximo rival de su equipo en las Eliminatorias a Qatar 2022

En la cuerda floja. Martín Lasarte, entrenador de la Selección Chilena, habló del próximo rival de su equipo en las Eliminatorias a Qatar 2022. El conjunto mapochino cayó por 2 -1 frente a Argentina, ahora, está obligado a sumar en La Paz para mantener sus opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Lasarte dijo lo siguiente sobre la complicada actualidad de la selección de Chile, el conjunto del uruguayo perdió los últimos 2 partidos frente a Ecuador y Argentina: “Hoy necesitábamos ganar o al menos sumar algo. Ahora queda ir a Bolivia para lograr los puntos que necesitamos”

Además, habló del partido frente a Argentina: “Creo que el partido era para un empate, no para perder, pero cometimos errores y las que tuvimos no las materializamos, creo que Argentina tiene un muy buen equipo, no solo por los futbolistas que los conforman, sino por la idea acaba que tienen. Hay que tratar de jugar bien, pero hay momentos que hay que hacer otras cosas y Argentina lo hizo”.

CHILE AL BORDE DEL ABISMO:

Lasarte destacó la participación de Marcelino Núñez en el equipo: “Yo creo que Marcelino hizo un gran partido. A veces en la idea de buscar algo hay que sacrificar algo, buscamos con el doble cambio esa banda se volviera peligrosa como se volvió y en el afán de buscar otra cosa el sacrificado fue él”.

Por último, se refirió a la ausencia de Eugenio Mena en el último partido frente a la Albiceleste: “Eugenio lamentablemente sufrió una dificultad muscular antes de venir, en un entrenamiento en Racing. Lo trajimos y estuvimos dudando hasta último momento, decidimos seguir preparándolo y que se recupere bien de esa molestia”.