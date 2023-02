Martín Ojeda: “El fútbol peruano no se puede prestar para estas corruptelas”

Martín Ojeda no se guardó nada y habló fuerte del manejo de los derechos de televisión por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y pidió que Fiscalía intervenga de una vez

“Es una vergüenza lo que está pasando en nuestro fútbol peruano porque la Comisión de Licencias es un brazo armado de la FPF y se siguen peleando por el tema de los derechos de televisión. Como hincha de Municipal no puedo hacer más que reclamar para que esto acabe. Acá la Fiscalía ya tiene que intervenir porque se está distribuyendo dinero a clubes que, si bien no tienen problema con Licencias, a los otros por qué no se les da”, dijo Ojeda en Radio Ovación.

Luego, agregó: “como cualquier hincha me gustaría que mañana (martes) juegue Municipal, pero no tiene licencia. Pienso que el Tribunal debería habilitarlo porque en el reglamento se establece que puede ser con efecto suspensivo, sin embargo tampoco dice nada. Igual es una vergüenza que estas resoluciones salgan cuando están en pleno litigio, ojalá me escuchen en Fiscalía porque el fútbol peruano no se puede prestar para estas corruptelas”.

Ojeda no se guarda nada y cerró diciendo que “acá se hizo una licitación entre gallos y medianoches y ganó una corporación como 1190 que no sé dónde tiene dinero y encima el derecho de preferencia se vulneró. Independientemente de quién tenga la razón es una re-porquería todo lo que está haciendo la FPF. Para eso quería el campeonato, para joder a todos los hinchas. Además, es una vergüenza que en un momento de crisis social que vive el país hayan acudido donde Otarola cuando el Premier se tiene que ocupar primero de los desbloqueos de las carreteras”.