Martín Távara: “el equipo está muy unido”

El volante de Sporting Cristal, Martín Távara, se refirió al triunfo frente a César Vallejo, dejando en claro en conseguir el objetivo principal

Sporting Cristal goleó de local por un marcador de 4-1 frente a la Universidad César Vallejo y Martín Távara, uno de los autores del gol, mostró su alegría y compromiso por el equipo. El jugador del equipo del Rímac afirmó la unión del grupo en esta última etapa del campeonato local para lograr el Torneo Clausura.

Martín Távara valoró la confianza del comando técnico y analizó su rendimiento dentro del terreno de juego, quien aportó con un gol de penal en los minutos finales del encuentro: “Me siento muy bien. El comando técnico me ha dado mucha confianza. No me toca estar entre los once titulares, pero cuando me toca entrar, lo hago de gran manera”.

El volante de Sporting Cristal explicó su situación con el goleador de la Liga 1 y demostró que el equipo está muy unido a estas alturas del campeonato local: “Con Martín Cauteruccio tengo una muy buena relación. El equipo está muy unido; le pedí ejecutar el penal y me lo cedió”.

El futbolista de 25 años afirmó el compromiso del equipo en afrontar correctamente cada partido que queda a través de la unión: “Merecíamos ganar este partido y se nos dio. Vamos a jugar lo que queda del campeonato como si fuera una final. Hemos demostrado que nos estamos encontrando como grupo y estamos muy fuertes”.

El equipo de Guillermo Farré sigue con posibilidades de llegar a una final, ya que se ubica en la tercera posición con 25 puntos, quedándose a cinco unidades del líder del Torneo Clausura: Universitario. Una situación similar en la tabla acumulada, pero con diferente cifra (65 pts) y posición (segundo lugar).