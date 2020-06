“Más que el fútbol, me preocupa mi comunidad”

Entrevista

Hernán Saavedra

GABRIEL ÁNGELES

1.- ¿Cómo se encuentra en esta cuarentena?

Estoy en Trujillo haciendo gestiones de viajes humanitarios para los comuneros de Llacuabamba, porque se han quedado varios aislados por mucho tiempo y están pidiendo apoyo para poder regresar. En las poblaciones de Retamas y Parcoy hay como 400 infectados.

2.- ¿Mantiene comunicación con el comando técnico y los jugadores?

El que está pendiente de ellos es el asesor legal. Yo estoy más con la comunidad por la pandemia que está azotando al mundo. Estamos a 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar y son de 10 a 12 horas de viaje a Trujillo. No hay apoyo del Estado que brilla por su ausencia.

3.- ¿Cómo así llegó a ser presidente del Llacuabamba?

La comunidad es dueña del club y fui elegido. Tenemos 40 mil habitantes. Por eso el club lleva por nombre de Club Deportivo Llacuabamba. Los comuneros inscritos son 1,200 y son socios.

4.- ¿Compraron respiradores artificiales?

Era lo único que podía salvar vidas. Había pacientes que yendo a Trujillo se morían a medio camino. Hicimos un tópico de aislamiento. Tenemos 2 médicos, 2 enfermeras y 2 comuneras que estudian en la Universidad de Vallejo que apoyan voluntariamente.

5.- ¿Es verdad que la comunidad se opone a que jueguen el campeonato?

No estamos preparados y sería apresurado que empiece la Liga 1 y que se centralice en Lima que es el centro de contagio.

6.- ¿La comunidad fue la clave del éxito para el ascenso?

Llacuabamba ha llegado a la profesional no porque se quiera enriquecer, sino porque amamos el fútbol, la provincia de Pataz es fanática. Los comuneros no se van a exponer en ir a Lima que es el foco de contagio. Imagínate si alguien muere. ¿Por qué no esperar unos días más?

7.- ¿Cómo ve entonces la posibilidad de volver a jugar fútbol?

Un poco riesgoso. ¿Qué nos va a pasar si no jugamos un mes o dos meses más o todo el año? Ya cuando todo mejore podemos empezar. No vamos a jugar si la gente sigue muriendo.

8.- ¿Por qué cree que hay prisa de otros equipos?

Los muertos están subiendo. Tengo amigos que me comentan que en el cementerio de Villa María del Triunfo hacen cola para enterrar a sus muertos. Para qué apurarse.

9.- ¿Qué otra cosa le molesta?

La corrupción es peor que el virus. Falta agallas para combatirla.

10.- ¿Cuánto tiempo lleva en la minera?

Desde el 2011 organicé la minera. Hubo una empresa minera anterior que estuvo 40 años y nunca dio nada. El Perú está podrido en corrupción. En Llacuabamba hemos cambiado la mentalidad.

11.- ¿Qué ha cambiado en Llacuabamba?

Tengo 51 años y cuando era chiquito me acuerdo que acá existía un banco minero, que compraba todo el oro y daba los insumos para que el minero trabaje. Pataz es de mineros artesanos ancestrales, pero las empresas los botaron a palos, se hicieron dueños de nuestras minas y nunca nos dieron ni un sol.

12.- ¿Por qué cree que el Estado brilla por su ausencia?

Porque respaldan el capitalismo extranjero. Se hicieron millonarios con la riqueza del Perú. Tenemos las peores carreteras para Pataz, los peores centros de salud, colegios ni hablar. Solo aportan el 0,1 por ciento al Perú. Si tuviéramos un buen presidente que pida un 30 por ciento, con eso salimos arriba. Los que llegan al poder se amarran en sus convenios, mientras los pobres se hacen más pobres. Velasco hizo desaparecer a los gamonales y aparecieron los empresarios mineros.

13.- ¿Ha visto alguna mejoría?

Cuando entré en 2011, un obrero ganaba 600 soles y no le alcanzaba para nada. Hoy los hijos de los comuneros están en universidades.

14.- ¿Piensan hacer una propuesta para el sistema de campeonato?

Eso lo ve el asesor. Pensé que la Liga 1 iba a ser otra cosa, pero nos confundimos. Por eso estamos creando una liga en la provincia de Pataz, con la sub-17 quiero jugadores oriundos. Ya estoy cansado de traer de afuera que lo primero que preguntan es cuánto van a ganar.

15.- ¿Los jugadores del primer equipo y de la reserva siguen en Cajabamba?

Un grupo está en Cajabamba, sobre todo los extranjeros y la parte técnica. Otros se han ido a su casa porque son de Lima y Chiclayo. A la reserva los ayudamos a regresar a sus lugares de origen.

16.- ¿Cuándo podrá cerrarse el acuerdo de los derechos de transmisión con la FPF?

Va por buen camino. Ojalá pronto tengamos buenas noticias.

17.- ¿Y cómo va la multa por el partido que se transmitió ante UTC?

Entre peruanos no podemos sacarlos los ojos. Eso le dije al asesor de la Federación.

18.- ¿Y sobre las deudas del equipo?

Tenemos sponsors, pero reclaman la TV. Sin eso nadie quiere dar ni un sol.

19.- ¿Qué planes tiene con Llacuabamba?

Estamos elaborando un protocolo. De acá para adelante nada será como antes, se va a tener que controlar todo un montón.

20.- ¿Hay otros objetivos?

Se quedaron en el camino por la pandemia. Apenas aparecieron los infectados se cerró todo. La ronda controla todo día y noche.