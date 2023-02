Matías Rosa: “Manejan un criterio totalmente desigual. No es el primer partido, como somos Cantolao sabemos que tenemos poca repercusión”

Aún con la calentura del momento, Matías Rosa, entrenador de Cantolao, no se guardó nada y disparó contra el arbitraje tras la derrota ante UTC en Cajamarca. Los reclamos llegaron luego que el árbitro finalizó el partido en pleno ataque de la Academia, lo que considera una intercesión clara en el juego por parte del juez, a quien calificó de ‘payaso’.

“Manejan un criterio totalmente desigual. No es el primer partido, como somos Cantolao sabemos que tenemos poca repercusión, pero en los tres partidos vivimos situaciones puntuales que terminan condicionando el encuentro. El partido anterior fue lamentable, nosotros ganando y en la misma jugada dos veces offside que termina en el empate de Vallejo y hoy fue algo totalmente descarado. No sé de dónde viene, pero me siento muy dolido por el trabajo y el esfuerzo de los muchachos que merecía mucho más. Y si no lo mereces porque son cuestiones del juego, no hay problema. El problema viene cuando estos payasos interceden de la manera que intercedieron en el juego”, disparó Rosa.

El técnico del Delfín continuó su descargo y detalló hasta dónde repercuten estos fallos. “No son conscientes hasta dónde repercuten, no solo en Cantolao. Hay 30 futbolistas, familias, un cuerpo técnico, mucha gente que está esperando que al equipo les vaya bien”.

“El reclamo a los futbolistas en este partido no está más allá de una situación normal que tenemos que corregir, pero lo que te va condicionando son la suma de situaciones constante en momentos claves del partido que son determinantes, y lamentablemente esto no repercute en ningún lugar porque hay una prensa que se dedica únicamente a los equipos grandes, y los equipos que estamos en el lugar que estamos no trasciende absolutamente nada y te meten la mano al bolsillo”, continuó Rosa.

Por otro lado, reconoce las fallas en la definición que tuvieron esta tarde. “El equipo dentro de las posibilidades hace los esfuerzos. En cuanto a lo deportivo nos hacemos responsables por la falta de finalización que tuvimos hoy, pero es difícil conservar la calma, manejar las emociones cuando te condicionan tanto. Lo que nos queda es seguir trabajando”.