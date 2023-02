Paolo Guerrero: “Me tomé fotos con los hinchas luego del recibimiento en el hotel, fue increíble”

Tras anotar su primer gol con Racing de Avellaneda, el delantero peruano, Paolo Guerrero señaló que se siente tranquilo y que más allá del tanto que es importante para él. Lo bueno fue conseguir la victoria en la Copa Argentina.

“Me tomé fotos con los hinchas luego del recibimiento en el hotel, fue increíble. Y uno de los hinchas me dijo eso, que iba a hacer un gol por todo lo que estaba haciendo”, señaló Guerrero a TyC Sports.

El atacante nacional, comentó que “el fútbol argentino se juega a un ritmo intenso. Me estoy adaptando muy bien a esta forma de jugar. Más allá del sistema de Fernando, tengo que adaptarme al equipo. Si la pelota no me llega, yo me tengo que buscar las situaciones de gol”.

Finalmente, ante la consulta si estuvo cerca de llegar a Boca Juniors en algún momento, dijo: “Sí, quizás pero solo hablo de mi presente. Estoy muy feliz en Racing, me tengo que dar íntegro y esperemos que el próximo partido también lo podamos ganar y seguir sumando que es lo que queremos para subir en la tabla”.