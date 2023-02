Matt Doherty: “Me gusta el ambiente de familia entre sus fans y cuando llegó la oportunidad, era algo a lo que no podía decir que no”

Atlético de Madrid cerró el mercado de pases con el fichaje estelar de Matt Doherty. El cuadro de Diego Simeone hizo un gran esfuerzo y reforzó la zona defensiva con el ahora ex jugador del Tottenham.

El lateral irlandés dijo lo siguiente tras firmar en el último día de transferencias por el cuadro español: “Es un placer. Llevo mucho tiempo admirando este club. Lo pueden ver en mis tuits, a lo largo de los años les he apoyado”.

“Me gusta el ambiente de familia entre sus fans y cuando llegó la oportunidad, era algo a lo que no podía decir que no. Nunca me imaginé en esos momentos que podría ocurrir alguna vez algo así”, mencionó en la sala de prensa.

Además, confesó que “soñaba con jugar en la Premier pero son oportunidades que no esperas. Esta es una oportunidad que podía aprovechar mejorando como persona, explorando una nueva cultura, un nuevo club. Me resultó imposible decir que no”.

Concluyó: “Me hizo admirarles cuando jugaron la Champions League contra equipos ingleses. Me gusta la pasión de los aficionados, admiré siempre cómo preparaba el entrenador a su equipo ante las dificultades. Cuando llegó la oportunidad no pude rechazarla, es un auténtico placer estar aquí”.